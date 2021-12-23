В Украине закрываются кондитерские компании – в чем причина

Ряд кондитерских компаний сообщили о планах полностью или частично свернуть производство продукции. Причина – высокие цены на газ.

Об этом заявили в профильной ассоциации Укркондпром. При этом там подчеркнули: кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансируют на грани рентабельности.

"При стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство. Ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках. Часть компаний отрасли уже сообщили о планах полностью или частично сворачивать производство продукции", – отметил президент ассоциации Александр Балдынюк.

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При этом он отметил, что кондитерские предприятия не могли "потянуть" и более низкие расценки. К примеру, в ноябре производители, по его словам, покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. грн/тисяча кубометров – и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным.

Торты в Украине подорожали на 80%

Еще в октябре цены на торты выросли на 80% по сравнению с началом года. И уже тогда эксперты прогнозировали, что в 2022 году стоимость хлебобулочных изделий каждый месяц будет повышаться примерно на 1,5%, а торты могут взлететь в цене вдвое.

Дело в том, что в Украине до 90% крупных и почти все малые пекарные предприятия производят хлебобулочные изделия, используя газ. В структуре энергопотребления 60% приходится на газ и только 40% – на электроэнергию.

Сладкая же выпечка всегда дорожает сильнее остальных видов такой продукции. Ведь в нее закладывают подорожание "более важных" продуктов, к примеру, социального хлеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году в Украине больше всего подорожали социально значимые продукты, в частности, яйца, подсолнечное масло и сахар.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками сервиса Zakaz.ua. В частности, яйца подорожали более чем на 54%; подсолнечное масло – на 35%; сахар – на 34%.