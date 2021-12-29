Молокозаводы и пекарни в Украине оказались на грани закрытия: эксперт назвал причину

В Украине могут закрыться молочные заводы, пекарни, сахарозаводы и другие предприятия. Как сообщил глава Союза украинского селянства Иван Томич, это может произойти из-за дорогого газа.

По словам специалиста, в зимний период сельское хозяйство и пищевая промышленность понесут серьезные убытки из-за цен на энергоресурсы в стране. Об этом Томич рассказал для "ГолосUA".

"В первую очередь убытки понесут тепличные комбинаты и хозяйства, которые выращивают в зимний период овощи. Прогнозируют, что 80% таких домохозяйств или приостановят, или вообще перестанут заниматься овощеводством в этом году", – говорит Томич.

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Он также добавил, что пострадают и другие предприятия, которые зависят от энергоносителей. Речь идет в первую очередь о молочной сфере.

"Ведь перерабатывать молочную продукцию без тепла и электроэнергии просто невозможно. Также закрытие или остановка производства грозит пекарням, предприятиям по переработке сахарной свеклы", – подытожил эксперт.

Ранее в "Союзе молочных предприятий Украины" заявили, что если в январе 2021 года цена газа составляла 4,9 грн/кубометр, то на январь 2022-го поставщики установили цену в 59-62 грн/куб.

"В структуре собственности производства молочных продуктов доля энергоносителей будет составлять более 25%. Это приведет к глубокому экономическому кризису молочной промышленности, которая и так переживает нелегкие времена... Поставки газа по данной цене сделают невозможной работу молокоперерабатывающих предприятий и приведут к их остановке", – подчеркнули в объединении.

Производители молокопродуктов также сетуют на невозможность покрыть траты на газ за счет повышения цен на свою продукцию. Причин существует две:

низкая покупательная способность населения;

отказ торговых сетей переподписывать новые договоры, в которых предусмотрен значительный рост цен на молокопродукты.

Кроме того, в Украине ряд кондитерских компаний сообщили о планах полностью или частично свернуть производство продукции. Причина – высокие цены на газ.

Отметим, еще в октябре цены на торты выросли на 80% по сравнению с началом года. И уже тогда эксперты прогнозировали, что в 2022 году стоимость хлебобулочных изделий каждый месяц будет повышаться примерно на 1,5%, а торты могут взлететь в цене вдвое.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Кабинете министров планируют ограничить цену на газ собственной добычи для украинских предприятий по производству хлеба на уровне 25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Также могут установить ограничение, согласно которому торговая надбавка не должна превышать 1%.

Хлеб стал одним из продуктов-рекордсменов по подорожанию в 2021-м – более 15%. Главной причиной является именно рост цен на газ.