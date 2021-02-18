Украина печатает деньги быстрее, чем США: опубликованы цифры
Нацбанк Украины по динамике увеличения денежной массы (эмиссии) обогнал американскую Федеральную резервную систему.
Денежная масса в Украине выросла на 28%, что в условиях сокращения объемов производства товаров и услуг, объективно снижает спрос на деньги. Об этом сообщает ZN.UA.
Эмиссия в период осени 2019-весны 2020-го стала компенсатором для провалов в фискальной политике, а попутно отвлекла вполне объективную тенденцию к укреплению гривни, что пришлось не на пользу экспортерам сырья. При этом с наступлении пандемии коронавируса появились дополнительные аргументы в пользу денежной эмиссии.
Отметим, что в 2020-м Национальный банк Украины выдал государственному Укрэксимбанку рекордные 10,7 млрд грн рефинансирования. Когда регулятор выдает деньги, которые идут на "латание дыр" в бюджете страны, это может привести к росту курса доллара и резкому скачку цен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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