У российского олигарха Усманова в Украине изъяли руду на 1,8 млрд грн

В Украине передали в государственное управление почти 170 тыс. тонн железной руды стоимостью 1,8 млрд грн. Руда опосредованно принадлежала подсанкционному российскому олигарху Алишеру Усманову, который входит в ближайшее окружение кремлевских топ-чиновников.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Имя Усманова в публикации не называется. Однако ранее СБУ установила, что упомянутая руда принадлежит именно ему.

Сырье хранили на подпольных складах в Одесской области, их контролировали компании из РФ. Руду собирались нелегально переправить на территорию России на морских судах.

В РФ руду планировали использовать в металлургической отрасли и военно-промышленном комплексе, то есть способствовать российской агрессии в Украине.

"Полезные ископаемые на праве собственности косвенно принадлежат приближенному к президенту России олигарху через компанию-нерезидента... Ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Так, фирма в 2021-2022 годах декларировала перевозку руды в Азию транзитом через Украину. При этом выяснилось, что россияне использовали механизм т. н. прерванного транзита, чтобы уклониться от налогов и сборов.

Для этого дельцы оформляли фиктивные документы о якобы вывозе руды с территории Украины. В итоге сумма неуплаченного НДС составила более 118 млн грн.

Усманов находится под санкциями в Украине, ЕС и США. Ему запрещен въезд в страны ЕС, заморожены его активы (которые удалось найти). Так, в ЕС и США наложили санкции на яхты, частные самолеты, виллу, 6 компаний, принадлежащих к активам олигарха, на сумму 66 млн евро.

Олигарх является одним из богатейших россиян и имеет обширные связи с российской властью. В Кремле Усманову поручают управление финансовыми потоками, также его называют доверенным посредником президента РФ Владимира Путина. По данным Forbes, состояние Усманова составляет 14,6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, имущество Усманова разыскивают и в других странах. К примеру, ранее немецкая полиция провела масштабные обыски на вилле олигарха. В Германии Усманова подозревают в обходе санкций.