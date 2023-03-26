Цены на огурцы и мясо вырастут, хлеб и яйца – подешевеют: украинцев ждет новая стоимость продуктов

В Украине весной могут измениться цены на целый ряд продуктов питания. Так, повысятся цены на огурцы, помидоры, свинину и молочную продукцию.

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В свою очередь подешевеют курятина, яйца, мука, хлеб и гречка. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев.

"Цены на огурцы и помидоры растут, поскольку есть проблема с тепличными хозяйствами. Очень высокая цена газа, электроэнергии – это все дает эффект повышения себестоимости. Еще есть одна проблема. В Херсонской области очень много выращивалось овощей, особенно в районе Новой Каховки, там где еще сейчас русня. Сезон овощей начинается уже скоро. С другой стороны, есть капуста, картофель, на который цены особо не повышаются, потому что у нас этого много", – сказал эксперт.

При этом большинство продуктов продолжат расти в цене, поскольку в стране продовольственная инфляция. При этом могут подешеветь курятина и яйца, поскольку происходит восстановление поголовья.

"Свинина будет дорожать, потому что дорогие корма. Тем более у нас будет мало фуражных культур в этом году, мало кукурузы, которой мы кормим свиней. Опять-таки овощи, мясная группа и молочка будут дорожать, а не будут повышаться в цене – мука, хлеб и гречка", – подытожил Мартышев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в марте-апреле вырастут цены на лук. Стоимость будет повышаться до середины мая, пока не появится отечественный продукт.

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