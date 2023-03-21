Один из важных овощей подорожает в Украине: когда пересчитают цены

В Украине уже в марте-апреле вырастут цены на лук. Стоимость будет повышаться до середины мая, пока не появится отечественный продукт.

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Об этом рассказала в комментарии OBOZREVATEL Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации. "Цены на лук бьют все рекорды со времен независимости Украины. Запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились. Поэтому тенденция подорожания лука на украинском рынке сохранится в течение марта-апреля", – рассказывает она.

Эксперт добавила, что большинство украинских фермеров, выращивающих лук, не имеют профессионального оборудования для его хранения (при котором можно хранить лук до 12 месяцев). Именно поэтому они пытаются продать продукцию сразу после сбора урожая, или до начала первых морозов.

"Имеющие профессиональные хранилища могут реализовывать продукт и сейчас, весной, когда цены выше. Но в этом году из-за войны, обстрелов россии стратегической инфраструктуры, энерго и агрообъектов, значительно увеличились и производственные затраты украинских фермеров. Из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее", – подчеркнула Зверева.

Более того, из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее. К тому же существует глобальный дефицит лука, поскольку некоторые страны ввели экспортные ограничения для защиты локальных рынков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в этом месяце начнут расти цены на мясо – говядину и свинину. Ключевой фактор – сезонный. С конца марта и Пасхи рынок активизируется, поэтому стоимость поднимается.

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