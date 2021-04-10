Цены на нефть пошли вверх после резкого обвала

Цены на нефть эталонных марок в субботу, 10 апреля, стабилизировались после резкого обвала на фоне информации о значительном росте запасов бензина в США.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 63,10 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% – до 59,34 доллара за баррель.

Цены на нефть на этой неделе упали после того, как официальные данные показали значительный рост запасов бензина в США. Это вызвало опасения по поводу ослабления спроса на нефть у крупнейшего в мире потребителя этого ресурса.

В частности, Министерство энергетики США заявило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей – до 502 млн баррелей. В то же время запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей – до 230 млн баррелей, поскольку нефтепереработчики увеличили производство перед летним сезоном.

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