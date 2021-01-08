Цены на нефть подскочили и достигли максимума за год

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 8 января, выросли до рекордных за последний год показателей.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 55,40 доллара за баррель, что на 1,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Последний раз на этой отметке Brent торговалась 25 февраля 2020 года.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 1,8% – до 51,72 доллара за баррель.

Нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.

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