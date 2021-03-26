Блокада Суэцкого канала обходится в $10 млрд в сутки: как застрявший Ever Given повлиял на перевозки

В Египте работы по разблокировке Суэцкого канала от застрявшего там грузового контейнеровоза Ever Given продлятся минимум до 31 марта. Судна с грузами из-за ЧП оказались в ловушке.

Как сообщает South China Morning Post, по меньшей мере семь танкеров, перевозящие 6,3 млн баррелей нефти на более 400 млн долларов не могут пройти через канал. Всего же ожидают своей очереди, чтобы пройти через канал более 150 кораблей.

По данным ВВС, блокада Суэцкого канала гигантским контрейнеровозом Ever Given ежедневно задерживает товаров на 9,6 млрд долларов в разных направлениях, то есть 400 млн долларов в час.

Издание Bloomberg пишет, что из-за севшего на мель судна Ever Given увеличились цены на морские перевозки. Так, доход от услуг перевозок из Ближнего Востока в Китай, осуществляемых танкерами класса VLCC (очень крупные перевозчики сырой нефти), вырос до 1371 долларов в день. Отмечается, что повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.

Также выросла стоимость перевозки морского контейнера из Китая в Европу – почти 8 тысяч долларов, что в четыре раза больше, чем год назад.

Например, перевозки танкерами категории Suezmax (крупнейшие танкеры, которые могут пройти по Суэцкому каналу), теперь обойдутся в 17 тысяч долл за день, что стало самой высокой ценой с июля прошлого года.

Владелец Ever Given, японская компания Shoei Kisen Kaisha уже принесла извинения за это происшествие. В компании подчеркнули, что делается все возможное, чтобы побыстрее убрать контейнеровоз и ликвидировать затор, но "это оказалось чрезвычайно сложным", пишет Reuters.

"Мы искренне извиняемся, что вызвали серьезное беспокойство у владельцев суден в Суэцком канале, которые пытаются пройти через него", – говорится в сообщении.

Reuters отмечает, что после того как судно будет снято, его владелец, скорее всего, столкнется с многомиллионными претензиями от страховых компаний.

По состоянию на 26 марта, углубление дна в районе инцидента в Суэцком канале выполнено уже на 87%. Было выкопано 17 тысяч кубометров песка. Работы еще продлятся минимум до конца марта. Однако владелец Ever Given рассчитывает, что его смогут снять с мели на выходных 26-27 марта.

Но уже сейчас судовладельцы начали разворачивать суда в обход Африки из-за ситуации на Суэцком канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение, из-за чего там образовалась пробка из морских судов.