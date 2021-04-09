Цены на импортный газ для Украины упали на 16%

Роман Груша Рынки и компании 13:11, 9.04.2021 Обновлено: 13:32, 9.04.2021

Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в марте снизилась до 209,6 доллара за тысячу кубометров.

Это на 15,89%, или на 39,6 доллара за тысячу кубометров меньше цен на голубое топливо, которое Украина импортировала в феврале. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Однако снижение стоимости газа на конечных потребителях не отразилось. Тариф для населения на апрель составляет 6,70-8,85 гривни за кубометр.

При этом в гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого газа снизилась на 16,2% – до 5820,6 гривни за тысячу кубометров.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

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