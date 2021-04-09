Ціни на імпортний газ для України впали на 16%

Середня митна вартість імпортованого Україною природного газу в березні знизилася до 209,6 долара за тисячу кубометрів.

Це на 15,89%, або на 39,6 долара за тисячу кубометрів менше цін на блакитне паливо, яке Україна імпортував в лютому. Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Однак зниження вартості газу на кінцевих споживачах не відбилося. Тариф для населення на квітень становить 6,70-8,85 гривні за кубометр.

При цьому в гривневому еквіваленті середня митна вартість імпортованого газу знизилася на 16,2% – до 5 820,6 гривні за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: ціну на природний газ для населення було збільшено на 14%. Після цього країною прокотилася хвиля протестів проти підвищення тарифів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: