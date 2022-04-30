Цены на бензин и дизель вырастут: АЗС позволили увеличить наценку

Кабинет министров повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины. В частности, для дизеля размер надбавки вырос на 42,8% – с 5 до 7 грн/литр. А для бензинов – на 40%, с 4,55 до 6,5 грн/литр. Аргументация – предотвращение дефицита на автозаправочных станциях.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. "В целях предотвращения дефицита топлива, реализуемого через сеть автозаправочных станций, Кабмин принял решение о повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива", – говорится в сообщении.

Напомним, что 22 апреля 2022 года Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензина на уровне 29,55 грн/л и дизтоплива – 33,66 грн/литр. Таким образом, с учетом изменения максимальной наценки, предельная стоимость на АЗС не должна превышать:

Видео дня

36,05 грн/литр – для бензинов;

40,66 грн/литр – для дизтоплива.

В то же время в Минэкономики объяснили, что временный дефицит топлива на АЗС Украины произошел из-за обстрелов Россией соответствующей инфраструктуры страны. Такими действиями Кремль пытается остановить экономику Украины, создав искусственный дефицита топлива.

"На этой неделе (началась 25 апреля) образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины. Это произошло вследствие того, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре страны", – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули: в результате обстрелов был уничтожен ряд важных топливных объектов. В частности:

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине;

крупные нефтебазы операторов рынка со значительными запасами горючего.

При этом в министерстве подчеркнули, что дефицит топлива в Украине будет ликвидирован в течение "следующих 7 дней". Достичь этого удастся с помощью "законтрактованных объемов на территории Западной Европы".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Польша заинтересована в выходе на украинский рынок автомобильного топлива. Соответствующие переговоры уже идут и, по словам президента Украины Владмира Зеленского, вероятность этого очень высока.