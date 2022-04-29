Россия пытается создать в Украине дефицит топлива – Минэкономики

Временный дефицит топлива на АЗС Украины произошел из-за обстрелов Россией соответствующей инфраструктуры Украины. Такими действиями Кремль пытается остановить экономику Украины, создав искусственный дефицита топлива.

Об этом сообщили в Минекономики. "На этой неделе (началась 25 апреля) образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины. Это произошло вследствие того, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре страны", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили: в результате обстрелов был уничтожен ряд важных топливных объектов. В частности:

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Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине;

крупные нефтебазы операторов рынка со значительными запасами горючего.

При этом в министерстве подчеркнули, что дефицит топлива в Украине будет ликвидирован в течение "следующих 7 дней". Достичь этого удастя с помощью "законтрактованных объемов на территории Западной Европы".

Кроме того, там признали, что данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов. "Это связано, в первую очередь, с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", – отметили в Минэкономики.

Ранее же стало известно, что отменять льготное налогообложение для бензина в Украине пока не будут. Норму из законопроекта № 7311 об этом исключили, написал в своем Telegram-канале первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

"Всем, кто переживал за льготное налогообложение бензина – пока ничего меняться не будет. Норму из 7311 исключили. Сниженный НДС и отсутствие акциза/ пошлин на топливо остается", – отметил нардеп.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине пересмотрели цены на бензин и дизель. Предельные цены на бензин повышены на 23 копейки, а на дизтопливо – на 1,01 грн. Средняя стоимость бензина обнародована на уровне 29,55 грн/л и дизтоплива (ДП) – 33,66 грн/литр.