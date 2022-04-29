Польша готовится заправлять авто украинцев "своим" горючим: Зеленский рассказал о переговорах
Польша заинтересована в выходе на украинский рынок автомобильного топлива. Соответствующие переговоры уже идут и, по словам президента Украины Владмира Зеленского, вероятность этого очень высока.
"Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. У нас большая сеть открыта. Я думаю, они зайдут", – сказал Глава государства.
Он подчеркнул: переговоры об этом ведутся на нескольких уровнях. В частности, вопрос обсуждали:
президенты Украины и Польши;
премьер-министры стран;
одна из польских компаний с "Нафтогазом" и министром энергетики Украины.
В то же время в Минэкономики объяснили, что временный дефицит топлива на АЗС Украины произошел из-за обстрелов Россией соответствующей инфраструктуры страны. Такими действиями Кремль пытается остановить экономику Украины, создав искусственный дефицита топлива.
"На этой неделе (началась 25 апреля) образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины. Это произошло вследствие того, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре страны", – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули: в результате обстрелов был уничтожен ряд важных топливных объектов. В частности:
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине;
крупные нефтебазы операторов рынка со значительными запасами горючего.
При этом в министерстве подчеркнули, что дефицит топлива в Украине будет ликвидирован в течение "следующих 7 дней". Достичь этого удастся с помощью "законтрактованных объемов на территории Западной Европы".
Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине пересмотрели цены на бензин и дизель. Предельные цены на бензин повышены на 23 копейки, а на дизтопливо – на 1,01 грн. Средняя стоимость бензина обнародована на уровне 29,55 грн/л и дизтоплива (ДП) – 33,66 грн/литр.