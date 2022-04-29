Польша готовится заправлять авто украинцев "своим" горючим: Зеленский рассказал о переговорах

Польша заинтересована в выходе на украинский рынок автомобильного топлива. Соответствующие переговоры уже идут и, по словам президента Украины Владмира Зеленского, вероятность этого очень высока.

"Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. У нас большая сеть открыта. Я думаю, они зайдут", – сказал Глава государства.

Он подчеркнул: переговоры об этом ведутся на нескольких уровнях. В частности, вопрос обсуждали:

президенты Украины и Польши;

премьер-министры стран;

одна из польских компаний с "Нафтогазом" и министром энергетики Украины.

В то же время в Минэкономики объяснили, что временный дефицит топлива на АЗС Украины произошел из-за обстрелов Россией соответствующей инфраструктуры страны. Такими действиями Кремль пытается остановить экономику Украины, создав искусственный дефицита топлива.

Видео дня

"На этой неделе (началась 25 апреля) образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины. Это произошло вследствие того, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре страны", – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули: в результате обстрелов был уничтожен ряд важных топливных объектов. В частности:

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине;

крупные нефтебазы операторов рынка со значительными запасами горючего.

При этом в министерстве подчеркнули, что дефицит топлива в Украине будет ликвидирован в течение "следующих 7 дней". Достичь этого удастся с помощью "законтрактованных объемов на территории Западной Европы".

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине пересмотрели цены на бензин и дизель. Предельные цены на бензин повышены на 23 копейки, а на дизтопливо – на 1,01 грн. Средняя стоимость бензина обнародована на уровне 29,55 грн/л и дизтоплива (ДП) – 33,66 грн/литр.