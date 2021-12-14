Цены на газ в ЕС взлетели до рекорда за 2 месяца – в Украине куб продают уже по 36 грн

Рыночные цены на газ в Европе выросли до рекорда с начала октября и превысили отметку в $1400 за 1 тыс. куб. м. В Украине газ на бирже стоит дороже 36 грн за куб – по такой цене топливо покупает бизнес. Однако для населения тариф зафиксирован на уровне около 8 грн до конца отопительного сезона.

Цена газа с поставкой в январе в ЕС подскочила 14 декабря до $1423 за тыс. кубометров (120 евро/МВт*ч). Об этом свидетельствует индекс TTF на бирже ICE Futures.

Для сравнения: в ноябре газ торговался на TTF в среднем по $945, а в начале декабря – по $1153 за тыс. куб. Средняя цена с начала 2021 года составила $515.

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Причиной подорожания стало заявление новоиспеченной главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска "Северного потока-2". Кроме того, ситуацию усугубили снижение ветрогенерации в ЕС, низкие запасы газа и подорожание топлива в Азии.

Так, запасы газа в европейских хранилищах находятся на отметке 62,41% от максимальной вместимости. Это на 16,8 процентных пункта ниже среднего значения за последние 5 лет, подсчитал "Интерфакс".

В то же время в России зафиксирован исторический максимум заполнения газохранилищ. Но поставки в Европу "Газпром" увеличивать не спешит. Кроме того, в РФ прямо говорят, что в случае одобрения "Северного потока-2" экспорт газа вырастет, что может опустить цены.

Кроме того, возникли риски в электрогенерации. "В понедельник (13 декабря. – Ред.) вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии Европе составил лишь 10,1% при среднем значении 15,6% на прошлой неделе (6-12 декабря)", – отметили аналитики агентства.

Пока бытовые тарифы на газ остаются фиксированными на время отопительного сезона, бизнес вынужден платить за топливо по рыночным ценам. Это напрямую влияет на себестоимость товаров и услуг в стране.

Биржевые котировки на Украинской энергетической бирже (УЭБ) уже достигли 36 195 грн за тысячу кубов (с НДС), то есть 36,2 грн за куб. Средняя цены по предоплате еще выше.

Из-за дорого газа в Украине уже растут цены на продукты. В первую очередь, это касается хлебобулочных изделий (газ нужен для сушки зерна), курятины и яиц (фермам нужен обогрев), тепличных овощей (газ используется для поддержания температуры в теплицах).

К слову, Украина со 2 октября по 12 декабря снизила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 18,5% (на 3,46 млрд куб. м). Теперь они составляют 15,24 млрд куб. м, свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" дает Западу рычаги воздействия на РФ. Он объяснил, что президент Владимир Путин заинтересован в транспортировке газа.