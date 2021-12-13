"Северный поток-2" дает рычаги давления на Путина, – Блинкен

Российский газопровод "Северный поток-2" дает Западу рычаги воздействия на РФ. Как объяснил госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Владимир Путин заинтересован в транспортировке газа.

"Это очень маловероятно и трудно представить, если Россия возобновит агрессию против Украины", – сказал Блинкен в интервью NBC "Meet the Press". Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас Штаты подталкивают ФРГ к остановке "Северного потока-2", если Россия вторгнется в Украину. Блинкен, глава МИД Германии Анналена Бербок, а также коллеги по G7 поддержали совместное заявление, в котором России было рекомендовано отступить от Украины. В противном случае страна "столкнется с серьезными последствиями".

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Партия "Зеленых" Бербок, которая является частью нового правительства канцлера Германии Олафа Шольца, давно выступает против запуска трубопровода. При этом природный газ еще не поступил по "Северному потоку-2" в отличие от существующих потоков через ГТС Украины.

"И на самом деле, это источник давления на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы газ шел по этому трубопроводу", – сказал Блинкен. Еще на минувшей неделе Шольцу задали вопрос о том, остановит ли Германия газопровод. Канцлер указал, что нападение на Украину будет "очень серьезным нарушением правил, которое будет иметь самые разные последствия".

Ранее Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не смогут запустить в таком виде. Газопровод в обход Украины нарушает европейское законодательство.

Бербок также напомнила, что если Россия продолжит "дальнейшую эскалацию" в Украине, "Северный поток-2" вовсе не смогут запустить. Такую норму уже согласовали с США.

"В нынешнем виде этот газопровод не может быть одобрен, поскольку он не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, а вопросы безопасности в любом случае остаются нерешенными", – подчеркнула она.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что польское правительство будет добиваться полного закрытия российского газопровода "Северный поток-2". Министр иностранных дел Збигнев Рау заявил во время встречи с Анналеной Бербок, что проект является "вредным" для всей Европы.