Цены на газ взлетели после заявления о "Северном потоке-2": что говорят в РФ и Европе

Цены на газ в Европе выросли и приблизились к $1400 за 1 тыс. куб. м. Причиной является заявление новоиспеченного главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска "Северного потока-2". В то же время в России говорят, что заявление связано с желанием ФРГ добиться более выгодных условий эксплуатации "трубы", но она таки будет запущена.

На данный момент стоимость газа в еврорегионе составляет 113,6 евро за МВт*ч, об этом свидетельствуют данные биржи ICE. В переводе в доллары это $1347 за 1 тыс. куб. м.

"В понедельник биржевая цена на газ в Европе выросла до $1367 за за 1 тыс. куб. м... Министр отметила, что газопровод могут не запустить в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной", – написал в своем Telegram учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

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В РФ не верят, что заявления нового министра как-то повлияют на судьбу "Северного потока-2". Директор по научной работе российского фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов заявил, что позиция Бербок всегда была против газопровода, поэтому она продолжает выступать против проекта.

"Это не сенсация совсем, потому что после того, как США свои возражения свели к минимуму в результате уговоров и договоренностей с Меркель, то есть они фактически отказались от идеи блокирования и передали это все обратно в Европу. Но а в Европе своя расстановка сил есть на этот счет. Есть довольно заметная группа стран, которая категорически против", – цитирует Лукьянова "РИА Новости".

В России утверждают, что их действия не влияют на энергоситуацию в Европе и, соответственно, кризис. При этом уже была зафиксирована масса ситуаций, когда после заявлений Кремля цены на газ взлетали или снижались, в частности, после сообщений об отказах от допмощностей через Украину или трубопровод "Ямал – Европа" (идет через Беларусь).

Кстати, в этом году в России зафиксирован исторический максимум заполнения газохранилищ. Но поставки в Европу "Газпром" увеличивать не спешит, хотя ресурс есть.

"Я считаю, что вся эта история будет иметь очень негативные последствия – в первую очередь, для "Газпрома". Европа поняла, что полагаться на "Газпром" в этом "зеленом" переходе очень опасно. На профильных конференциях в Европе даже появился новый термин для ресурса от "Газпрома": non-reliable gas (ненадежный газ – Ред.)", – заявил гендиректор "ОГСТУ" (Оператор газотранспортной системы Украины") Сергей Макогон в интервью "БЦ".

В РФ прямо говорят, что в случае одобрения "Северного потока-2" поставки увеличатся. В ЕС понимают, что Кремль манипулирует ситуацией, а в странах очень по-разному относятся к тому, стоит ли запускать газопровод.

Бербок встретилась с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау 10 декабря в Варшаве. Польский глава министерства заявил, что правительство будет добиваться полного закрытия российского газопровода.

"Польша будет постоянно требовать закрытия проекта "Северный поток-2", – сказал Рау. Он также назвал российский проект "вредным" для всей Европы.

Польша – самый ярый противник скандальной "трубы" из стран Евросоюза. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий несколько раз заявлял о том, что газопровод угрожает безопасности Украины и Европы в целом.

"Мы уверены, что "Северный поток-2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Премьер указал на эти риски, а также на возможность шантажа и "затягивания энергетической петли на шее Украины". "Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим решением было бы не допустить запуска "Северного потока-2". Все угрозы еще не выявлены", – цитирует Моравецкого "РИА Новости".

Бербок всегда выступала против запуска российского трубопровода. Она не раз заявляла, что проект не отвечает интересам ЕС. Глава "Зеленых" считает, что Германии нужно не только смотреть на рентабельность проектов, но и оценивать их с точки зрения интересов, которые за ними кроются.

В США намерены добиваться от Германии остановки "Северного потока-2", если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. Это содержится в планах администрации президента Джо Байдена.

Вашингтон хочет получить от Берлина обещания остановить "Северный поток-2" на случай указанного развития событий. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Германия готова принять серьезные меры против газопровода.

Ранее разведка США заявила о данных, которые могут свидетельствовать о подготовке полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Для этого Москва может задействовать 175 тыс. военных одновременно с нескольких направлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" дает Западу рычаги воздействия на РФ. Он объяснил, что президент Владимир Путин заинтересован в транспортировке газа.