"Северный поток-2" не отвечает интересам ЕС, – глава немецкой партии
Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" и кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок выступила против строительства газопровода "Северный поток-2". Она заявила, что проект не отвечает интересам ЕС.
Об этом сообщает Gazeta.ru. Бербок считает, что ФРГ нужно смотреть не только на рентабельность проектов, но и оценивать их с точки зрения интересов, которые за ними кроются.
По словам сопредседателя партии, "Северный поток-2" "не отвечает внешнеполитическим интересам Европы" и интересам "восточных соседей ЕС". "Поэтому я считаю неправильным строительство этого газопровода", – заявила Бербок в ходе выступления на съезде партии.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что условием для запуска газопровода "Северный поток-2" должна быть деоккупация Крыма и Донбасса. Еще одним условием является энергобезопасность Украины.
"Северный поток-2" – это в первую очередь угроза безопасности Украины, а не только нашей экономики. Мы против газопровода. Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы", – написал Кулеба в Twitter.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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