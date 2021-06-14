Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" и кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок выступила против строительства газопровода "Северный поток-2". Она заявила, что проект не отвечает интересам ЕС.

Об этом сообщает Gazeta.ru. Бербок считает, что ФРГ нужно смотреть не только на рентабельность проектов, но и оценивать их с точки зрения интересов, которые за ними кроются.

По словам сопредседателя партии, "Северный поток-2" "не отвечает внешнеполитическим интересам Европы" и интересам "восточных соседей ЕС". "Поэтому я считаю неправильным строительство этого газопровода", – заявила Бербок в ходе выступления на съезде партии.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что условием для запуска газопровода "Северный поток-2" должна быть деоккупация Крыма и Донбасса. Еще одним условием является энергобезопасность Украины.

"Северный поток-2" – это в первую очередь угроза безопасности Украины, а не только нашей экономики. Мы против газопровода. Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы", – написал Кулеба в Twitter.

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