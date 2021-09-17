Россия взвинтила цену на газ до исторической отметки: сколько за это заплатят украинцы
В Европе из-за искусственного ограничения поставок со стороны России цены на газ взлетели до исторического максимума и 16 сентября приблизились к $1000 за тысячу кубометров. Как результат, значительно подорожают товары и услуги в Украине.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как поясняет представитель "Нафтогазе" Максим Билявский: "стоить ожидать, что с некой инертностью могут вырасти цены на продовольственные товары и потребительские услуги. Ведь себестоимость продукта, который производится в Украине, будет расти".
Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что ни населению, ни промышленности в 2021 году волноваться еще не стоит. Мол, есть запасы дешевого газа и собственная добыча. А вот в следующем году ситуация может значительно ухудшиться.
"Гораздо большей проблемой будет следующий отопительный сезон 2022/2023 года, если не изменится динамика цен на газ на европейском рынке. Сейчас она идет вверх. И это не совпадение, а результат системной и последовательной деятельности "Газпрома", – говорит эксперт.
Отметим, Россия ограничила поставки газа накануне запуска "Северного потока-2". Они отказались заказывать дополнительные мощности в Украине, что привело к возникновению дефицита на рынке.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в "Нафтогазе" раскрыли замысел Кремля: РФ взвинтила цены на газ, США уже должны ввести санкции. Это сделали для того, чтобы добиться запуска "Северного потока-2" и перехода на долгосрочные контракты;
Польша нацелилась на полный отказ от газа из России. Вместо "Газпрома" хотят искать другого поставщика.