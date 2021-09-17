Россия взвинтила цену на газ до исторической отметки: сколько за это заплатят украинцы

В Европе из-за искусственного ограничения поставок со стороны России цены на газ взлетели до исторического максимума и 16 сентября приблизились к $1000 за тысячу кубометров. Как результат, значительно подорожают товары и услуги в Украине.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как поясняет представитель "Нафтогазе" Максим Билявский: "стоить ожидать, что с некой инертностью могут вырасти цены на продовольственные товары и потребительские услуги. Ведь себестоимость продукта, который производится в Украине, будет расти".

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что ни населению, ни промышленности в 2021 году волноваться еще не стоит. Мол, есть запасы дешевого газа и собственная добыча. А вот в следующем году ситуация может значительно ухудшиться.

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"Гораздо большей проблемой будет следующий отопительный сезон 2022/2023 года, если не изменится динамика цен на газ на европейском рынке. Сейчас она идет вверх. И это не совпадение, а результат системной и последовательной деятельности "Газпрома", – говорит эксперт.

Отметим, Россия ограничила поставки газа накануне запуска "Северного потока-2". Они отказались заказывать дополнительные мощности в Украине, что привело к возникновению дефицита на рынке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: