ТЭС и ТЭЦ в Бурштынском острове вынуждены работать ниже себестоимости – ПЕАУ

Ценовые ограничения (прайс-кепы) в Бурштынском энергоострове не позволяют производителям электроэнергии покрывать свои обоснованные расходы, в частности накапливать топливо и проводить необходимые плановые ремонты оборудования.

Об этом говорится в заявлении Первой энергетической ассоциации Украины.

"При рекордных за все последние годы мировых ценах на природный газ и уголь, содержание прайс-кепов в Бурштынском энергоострове на уровне 2019 года производит убыточность работы работающих в нем производителей, снижает надежность их работы, создает риски срыва прохождения осенне-зимнего периода", – говорится в заявлении.

Запасы угля на складах ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" составляют 0,1 тыс. тонн (на 38 тыс. тонн меньше графика), ТЭЦ работает "с колес", за последний месяц уже два раза останавливалась из-за отсутствия топлива, отметили в ПЕАУ.

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Вследствие нерыночных прайс-кепов текущие цены на РДН в Бурштынском энергоострове в 2-3 раза ниже, чем в соседних странах ЕС, что делает импорт в Бурштынский энергоостров нецелесообразным, искусственно ограничивая конкуренцию.

"Указанная ситуация в значительной степени является следствием необоснованных ценовых ограничений на РДН и ВГС и требует срочного исправления со стороны регулятора", – подытожили в ассоциации.