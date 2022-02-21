Страховка рейсов подорожает: как изменятся цены на авиабилеты в Украине
Удорожание страховки авиарейсов в связи с возможным вторжением России в Украину повлияет на стоимость билетов. Однако не критически.
Об этом во время брифинга рассказал CEO "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне. Он отметил: существенного роста цен на авиабилеты ждать не стоить по причине их формирования рынком – в частности, количеством пассажиров и спросом, – а не стоимостью страховки.
"Одним из существенных условий по изменению страхования является удорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это отражается некоторым образом на стоимости билетов. Но, тем не менее, стоимость перелетов всегда определяется рынком – количеством пассажиров, спросом и предложением. Поэтому значительного смещения в сторону удорожания билетов не будет ", – отметил он.
В свою очередь, министр инфраструктуры Александр Кубраков на том же брифинге рассказал, что упраздненные иностранными авиакомпаниями рейсы будут выполнять украинские перевозчики. Также он заверил: Украина полностью контролирует ситуацию с отменой рейсов иностранными авиакомпаниями.
"Государство работает над оперативным замещением отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками. В настоящее время обеспечены авиаперевозки Украины, в частности, с ключевыми европейскими городами. Кардинальных изменений не наблюдается", – отметил он.
Напомним: немецкий авиаперевозчик Lufthansa и его дочерняя компания – швейцарская SWISS – с 21 февраля приостанавливают полеты в Киев на фоне сложной ситуации вокруг Украины. Рейсы обеих компаний отменены до конца февраля.
Ранее же все свои рейсы из Парижа в Киев отменил до 28 февраля испанский лоукостер Vueling. Также о приостановке полетов на прошлой неделе также объявила нидерландская KLM.
А Turkish Airlines "в связи с ситуацией, сложившейся в Украине" разрешила своим пассажирам вернуть или обменять билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев в период с 13 по 28 февраля.
Тем не менее, по информации аэропорта "Борисполь", многие компании продолжают осуществлять рейсы в Украину и из нее. В частности, речь идет о:
латвийской Air Baltic;
ирландской Ryanair;
польской LOT;
эмиратская Flydubai;
португальская TAP Portugal;
турецкая Turkish Airlines;
казахская Air Astana;
украинские МАУ;
Windrose Airlines.
Кроме того, из/в "Жуляны" летают:
LOT;
венгерская Wizz Air;
украинские Air Ocean Airlines;
Bees Airline.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабмин выделил 16,6 млрд гривен в качестве гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве страны. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину находящихся за рубежом граждан;
поскольку авиавласти государства не выдавали никаких запретов на выполнение полетов, то решения перевозчиков об отмене рейсов на фоне возможной российской агрессии считаются чисто экономическими и не являются форс-мажором. Это означает, что пассажиры могут смело обращаться в авиакомпанию для возврата средств.