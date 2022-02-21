Страховка рейсов подорожает: как изменятся цены на авиабилеты в Украине

Удорожание страховки авиарейсов в связи с возможным вторжением России в Украину повлияет на стоимость билетов. Однако не критически.

Об этом во время брифинга рассказал CEO "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне. Он отметил: существенного роста цен на авиабилеты ждать не стоить по причине их формирования рынком – в частности, количеством пассажиров и спросом, – а не стоимостью страховки.

"Одним из существенных условий по изменению страхования является удорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это отражается некоторым образом на стоимости билетов. Но, тем не менее, стоимость перелетов всегда определяется рынком – количеством пассажиров, спросом и предложением. Поэтому значительного смещения в сторону удорожания билетов не будет ", – отметил он.

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В свою очередь, министр инфраструктуры Александр Кубраков на том же брифинге рассказал, что упраздненные иностранными авиакомпаниями рейсы будут выполнять украинские перевозчики. Также он заверил: Украина полностью контролирует ситуацию с отменой рейсов иностранными авиакомпаниями.

"Государство работает над оперативным замещением отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками. В настоящее время обеспечены авиаперевозки Украины, в частности, с ключевыми европейскими городами. Кардинальных изменений не наблюдается", – отметил он.

Напомним: немецкий авиаперевозчик Lufthansa и его дочерняя компания – швейцарская SWISS – с 21 февраля приостанавливают полеты в Киев на фоне сложной ситуации вокруг Украины. Рейсы обеих компаний отменены до конца февраля.

Ранее же все свои рейсы из Парижа в Киев отменил до 28 февраля испанский лоукостер Vueling. Также о приостановке полетов на прошлой неделе также объявила нидерландская KLM.

А Turkish Airlines "в связи с ситуацией, сложившейся в Украине" разрешила своим пассажирам вернуть или обменять билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев в период с 13 по 28 февраля.

Тем не менее, по информации аэропорта "Борисполь", многие компании продолжают осуществлять рейсы в Украину и из нее. В частности, речь идет о:

латвийской Air Baltic;

ирландской Ryanair;

польской LOT;

эмиратская Flydubai;

португальская TAP Portugal;

турецкая Turkish Airlines;

казахская Air Astana;

украинские МАУ;

Windrose Airlines.

Кроме того, из/в "Жуляны" летают:

LOT;

венгерская Wizz Air;

украинские Air Ocean Airlines;

Bees Airline.

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