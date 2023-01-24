Стало известно, какие профессии популярны в Украине и сколько можно заработать: топ-10

В число наиболее популярных должностей в Украине входят продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и водители. Продавцам предлагают зарплату в размере 12 тыс. грн, менеджерам – 20 тыс., а водителям – 22 тыс. грн.

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Об этом рассказали OBOZREVATEL на популярном кадровом портале. Как отмечается, средняя зарплата по Украине составляет 15 тыс. грн.

На четвертом и пятом местах в рейтинге самых популярных профессии разместились должности повара и администратора. Первым предлагают зарплату в 14 тыс. грн, вторым – в 13,5 тыс. грн.

Далее следуют должности бахгалтера (15,5 тыс. грн), кассира (11,9 тыс. грн) и менеджера по работе с клиентами (17,5 тыс. грн). Рейтинг топ-10 закрывают офис-менеджеры (14 тыс. грн) и торговые представители (21 тыс. грн).

Ранее сообщалось, что многие работодатели в Украине планируют пересмотр заработных плат в 2023 году. Так, гонорары могут увеличиться от 8 до 30%, но все будет зависеть от ситуации в государстве и конкуренции за специалистов.

Особенно на ситуацию будут влиять военная и экономическая ситуация в Украине. При этом в первой половине 2023 года не прогнозируется значительных повышений зарплат. Но компании, имеющие финансовую возможность, могут повысить уровень зарплат в начале года.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине после окончания войны особенно актуальны будут профессии в сфере строительства, медицины, образования и науки, безопасности и IT. Также работодатели будут искать энергетиков и специалистов в сфере логистики и телекоммуникации.