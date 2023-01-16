Работодатели планируют пересмотр гонораров – зарплаты в Украине в 2023 году могут вырасти

Многие работодатели в Украине планируют пересмотр заработных плат в 2023 году. Так, гонорары могут увеличиться от 8 до 30%, но все будет зависеть от ситуации в государстве и конкуренции за специалистов.

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Особенно на ситуацию будут влиять военная и экономическая ситуация в Украине. Об этом рассказали OBOZREVATEL на сайте поиска работы и сотрудников Work.ua.

"О зарплатах стоит говорить с осторожностью. На это будет влиять очень много факторов. Особенно военная и экономическая ситуация в стране. В конце декабря Work.ua провел опрос HR-специалистов компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Одно из направлений, которое исследовали – планируют ли работодатели повышения зарплат в 2023 году. Несмотря на неизвестность, большинство опрошенных работодателей планируют пересмотр зарплат. По результатам рост может составить от 8% до 30% в зависимости от ситуации в стране и конкуренции за специалистов", – отметили в Work.ua.

Когда будут повышаться зарплаты и где платят больше всего?

В Work.ua отмечают, что в первой половине 2023 года не прогнозируется значительных повышений зарплат. Но компании, имеющие финансовую возможность, могут повысить уровень зарплат в начале года. В первую очередь это может касаться компаний из сферы:

торговли;

логистики и транспорта;

аутсорс ІТ-компаний.

Компании, пересматривающие зарплаты каждые полгода, планируют это делать и в 2023 году. Подавляющее большинство опрошенных респондентов, учитывая слишком большое количество неизвестных факторов, все же планируют повышение в ноябре-декабре. Малый и средний бизнес в основном отталкивается от уровня инфляции и общей экономической ситуации в стране.

В настоящее время средняя зарплата в Украине составляет 15 тыс. грн. По данным Work.ua, больше всего платят в Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской и Киевской областях – 17,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после окончания войны особенно актуальны профессии в сфере строительства, медицины, образования и науки, безопасности и IT. Также работодатели будут искать энергетиков и специалистов в сфере логистики и телекоммуникации.