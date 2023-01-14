Какие профессии будут популярны в Украине после войны: топ-7 сфер
В Украине после окончания войны особенно актуальны будут профессии в сфере строительства, медицины, образования и науки, безопасности и IT. Также работодатели будут искать энергетиков и специалистов из сферы логистики и телекоммуникации.
Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучили на сайте поиска работы и сотрудников Work.ua. После окончания войны в Украине наиболее актуальными будут такие сферы:
- Строительство, архитектура
Для развития страны понадобятся специалисты в строительной и архитектурной отрасли. В первую очередь речь идет о строителях, проектировщиках, архитекторах, инженерах, а также дизайнерах.
- Рабочие специальности, производство
Государство уже начинает проекты по строительству и восстановлению пострадавших городов. Остро понадобятся такие рабочие специальности, как сварщики, столяры, каменщики, маляры, слесари, электрики, облицовщики.
- Медицина, фармацевтика
После войны будет расти спрос на профессии, связанные с психологическим и физическим восстановлением людей. Военным и гражданским гражданам нужно будет интегрироваться в обычную, мирную жизнь.
- Образование, наука
Одна из наиболее пострадавших отраслей за время COVID-19 и войны. Из-за оттока кадров за границу после начала полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину все сферы не обойдутся без образования – государство потребует качественно новых специалистов. Надо будет готовить квалифицированных и конкурентоспособных специалистов. Отсюда будет и повышенный спрос на преподавателей.
- Безопасность
Война еще раз доказала, сколь важна безопасность страны на реальном и киберфронте. Государство потребует еще больше кадров в правоохранительном и секторе безопасности.
- IT, компьютеры, интернет
IT-специалисты пользуются спросом в Украине во время войны, и они потребуются после нее. Среди причин: цифровизация в стране будет набирать еще больше оборотов, из-за санкций рынок IT-услуг РФ и Беларуси сокращается, поэтому международные компании все меньше хотят обращаться за технологическими услугами к гражданам этих стран и охотнее будут нанимать украинцев.
- Энергетика, телекоммуникации, логистика
Это сферы, сильно пострадавшие от вражеских атак. Поэтому специалисты этих сфер будут, очевидно, максимально востребованы в период послевоенного восстановления.
Кроме того, в 2023 году с большой вероятностью продолжат оставаться в спросе менеджеры продаж, продавцы и бухгалтеры. Также работодатели будут искать водителей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пятерку наиболее востребованных профессий в Украине вошли продавцы, менеджеры по продажам, бухгалтеры, водители и повара. Таким специалистам предлагают средние зарплаты от 12 тыс. до 22 тыс. грн (самые большие – у водителей).
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