Какие профессии будут популярны в Украине после войны: топ-7 сфер

В Украине после окончания войны особенно актуальны будут профессии в сфере строительства, медицины, образования и науки, безопасности и IT. Также работодатели будут искать энергетиков и специалистов из сферы логистики и телекоммуникации.

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Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучили на сайте поиска работы и сотрудников Work.ua. После окончания войны в Украине наиболее актуальными будут такие сферы:

Строительство, архитектура

Для развития страны понадобятся специалисты в строительной и архитектурной отрасли. В первую очередь речь идет о строителях, проектировщиках, архитекторах, инженерах, а также дизайнерах.

Рабочие специальности, производство

Государство уже начинает проекты по строительству и восстановлению пострадавших городов. Остро понадобятся такие рабочие специальности, как сварщики, столяры, каменщики, маляры, слесари, электрики, облицовщики.

Медицина, фармацевтика

После войны будет расти спрос на профессии, связанные с психологическим и физическим восстановлением людей. Военным и гражданским гражданам нужно будет интегрироваться в обычную, мирную жизнь.

Образование, наука

Одна из наиболее пострадавших отраслей за время COVID-19 и войны. Из-за оттока кадров за границу после начала полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину все сферы не обойдутся без образования – государство потребует качественно новых специалистов. Надо будет готовить квалифицированных и конкурентоспособных специалистов. Отсюда будет и повышенный спрос на преподавателей.

Безопасность

Война еще раз доказала, сколь важна безопасность страны на реальном и киберфронте. Государство потребует еще больше кадров в правоохранительном и секторе безопасности.

IT, компьютеры, интернет

IT-специалисты пользуются спросом в Украине во время войны, и они потребуются после нее. Среди причин: цифровизация в стране будет набирать еще больше оборотов, из-за санкций рынок IT-услуг РФ и Беларуси сокращается, поэтому международные компании все меньше хотят обращаться за технологическими услугами к гражданам этих стран и охотнее будут нанимать украинцев.

Энергетика, телекоммуникации, логистика

Это сферы, сильно пострадавшие от вражеских атак. Поэтому специалисты этих сфер будут, очевидно, максимально востребованы в период послевоенного восстановления.

Кроме того, в 2023 году с большой вероятностью продолжат оставаться в спросе менеджеры продаж, продавцы и бухгалтеры. Также работодатели будут искать водителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятерку наиболее востребованных профессий в Украине вошли продавцы, менеджеры по продажам, бухгалтеры, водители и повара. Таким специалистам предлагают средние зарплаты от 12 тыс. до 22 тыс. грн (самые большие – у водителей).