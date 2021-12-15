Спекуляции и шантаж: по кому ударит рекордное подорожание газа и каких цен ждать в будущем

Цены на газ на спотовых рынках в Европе снова пошли вверх после небольшого падения. В среду, 15 декабря, стоимость голубого топлива уже превысила $1550 за тысячу кубов. И как утверждают эксперты, это не предел.

Чем вызван очередной скачок цен и по кому он ударит в первую очередь – разбирался OBOZREVATEL.

Цены на газ на спотовом рынке очень чувствительны к внешним раздражителям. Как только возникает даже малейший риск для стабильного энергоснабжения Европы – газ тут же дорожает.

Сейчас существует несколько предпосылок для роста стоимости газа. Как утверждает эксперт энергетических рынков Валентин Землянский, голубое топливо подорожало из-за ситуации вокруг "Северного потока-2", в частности заявления новой главы немецкого МИДа Анналены Бербок. Она подчеркнула, что "Северный поток-2" сейчас не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

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"Достаточно было одного неосторожного слова, чтобы качнуть рынки, – говорит Землянский. – При том, что эксперты говорят: запуск "Северного потока-2" не окажет существенного влияния на цены до конца отопительного сезона, даже если он будет запущен в условиях форс-мажора. Потому – это спекуляция".

По мнению Землянского, еще один фактор давления на цену – это обсуждение Еврокомиссией возможности отказа от долгосрочных контрактов с Россией к 2049 году. Хотя, и сейчас долгосрочные контракты в Европе все равно имеют некую привязку к спотовым ценам. Потому даже по ним цена газа растет.

В то же время эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар утверждает: причина скачка стоимости газа – ценовая эскалация, которую создал "Газпром" на европейском газовом рынке:

"Он создал дефицит газа, не заполнив в свое время газохранилища и ограничивая поставки голубого топлива в Европу транзитом через Украину и через Ямал – Европа. Вот это основные причины. Российской стороне также удалось убедить Европу в том, что без "Северного потока-2" их ждет дефицит газа, потому любые заявления вокруг него вызывают колебания на рынках. А "Газпрому" удается продолжать манипуляции и "стричь купоны".

Рекордная цена газа в Европе в этом году была зафиксирована 5 октября. Тогда стоимость голубого топлива достигла $2000 за тысячу кубов.

"Я не исключаю, что цена может подниматься до $2000 тысяч и сейчас", – говорит Землянский.

Гончар же рассматривает и возможность еще большего роста цен: "Две тысячи уже было. Потому в зависимости от погодных условий и объемов газа на рынке Европы, этот рекорд может быть побит, на самом деле".

По прогнозу Землянского, цена газа существенно упадет только к апрелю. Она может достичь уровня $500 долл за тысячу куб. м.

Для обычных граждан цена на газ для бытовых нужд, как правило, фиксированная – что в Украине, что в Европе, а вот бизнес от колебания цен может серьезно пострадать. Уже сейчас практически все предприятия терпят убытки из-за роста стоимости энергоносителей. А предприятия из сфер, которые больше всего зависят от газа, вообще имеют риск приостановить производство.

Как утверждает Гончар, прежде всего цены бьют по газохимической промышленности, где газ используется как сырье. Еще осенью прекратил работу целый ряд предприятий этой отрасли. К примеру, в сентябре британская компания CF Industries Holdings закрыла два своих завода по производству химических удобрений.

"Продукция, сделанная из такого дорого газа, вряд ли будет коммерчески привлекательна и конкурентна. Цена на газ существенно выросла еще осенью, но когда к стоимости кубометра опять добавляется несколько гривен – это ситуацию не улучшает", – говорит Гончар.

Что касается Украины, то, по словам Землянского, у нас больше всего от роста цен на голубое топливо страдает та же химическая промышленность, в частности, производство азотных удобрений. Из-за этого цены на удобрения весной следующего года вырастут, значит автоматически пострадает и аграрный сектор.

Также проблемы у пищевой перерабатывающей промышленности, сферы производства стройматериалов. Если вслед за стоимостью газа подорожает и электричество, под удар, по словам Землянского попадает также металлургия.

"Для Украины металлургия, производство удобрений, аграрный сектор – это ключевые отрасли. И они все находятся под ударом", – подытожил эксперт.

В целом, рост цен на газ в Европе – это во многом искусственное явление. Непрогнозировано низких температур воздуха прошлый месяц нам не принес, потому спрос на газ не увеличился. А значит, и повышать его стоимость – причин нет. Манипуляции вокруг стоимости газа – это своеобразный тест для Европы, который должен показать, может ли она на практике защищать свою энергетическую безопасность. И пока этот тест Европа не проходит.