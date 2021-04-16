'Слуги народа' поддержали налог для Google, который станет одним из самых высоких в мире

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №4184, который обяжет мировые интернет-компании, которые работают в Украине, платить налоги в государственный бюджет. Украинский "налог на Google" станет одним из самых высоких в мире.

За соответствующий документ проголосовали 235 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Автором законодательной инициативы является нардеп партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Под налогообложение могут подпадать услуги по:

поставке изображений либо текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

поставке аудиовизуальных произведений, видео на заказ, игр, азартных игр, включая участие в таких играх;

предоставлению доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным и прочим подобным ресурсам;

предоставлению в пользование облачных технологий для размещения данных;

поставке (передаче прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционному обслуживанию программного обеспечения и электронного оборудования;

предоставлению рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и на прочих электронных ресурсах.

Это фактически означает, что все платные мобильные приложения, развлечения, учебные материалы, книги, программное обеспечение, реклама подорожают на стоимость НДС, а именно на 20%.

Цель законопроекта – увеличение доходов государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению нерезидентов, предоставляющих электронные услуги на территории Украины, и создание благоприятных условий эффективного и не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

В то же время Гетманцев отметил, что проект закона не вводит новый налог, а предусматривает удобную форму уплаты налога на добавленную стоимость для цифровых гигантов и транснациональных корпораций.

"У нас сложилась совершенно недопустимая ситуация, когда корпорации которые зарабатывают большие деньги на территории Украины, вообще не платят налогов. Украинские компании, которые работают в Украине и предоставляют аналогичные услуги, платят налог, а зарубежные компании – не платят. Мы обсуждали этот законопроект с представителями Facebook и других компаний и еще будем его обсуждать ко второму чтению. Мы знаем, что Facebook платит такой налог в более чем 20 странах мира, в частности в странах ЕС, Японии и России", – сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о необходимости усиливать меры и ответственность за неуплату налогов. По его словам, все постоянно патриотично говорят о бюджете, но у многих патриотизм заканчивается, как только приходится платить налоги.