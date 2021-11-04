'Северный поток-2' ждут новые проблемы, – Умланд

Новый пакет экономических санкций против Российской Федерации, который готовится к принятию в США, может создать проблемы для газопровода "Северный поток-2". Решение, принятое Конгрессом Соединенных Штатов, может быть обязательным для исполнения.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. "Сама угроза этих санкций для многих западных компаний будет означать, что они пока что не будут иметь дела с "Северным потоком-2", – предположил он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Как пояснил эксперт, речь идет о новом санкционном пакете, который разрабатывается Конгрессом США вместе с министерством финансов этой страны и должен быть принят в ближайшее время. По его прогнозам, закон о санкциях может быть прописан таким образом, что президент США Джо Байден никак не сможет повлиять на него.

В этом контексте он признал, что заявление главы Белого дома о том, что "Северный поток-2" фактически достроен и с этим фактом следует смириться, "было шоком". "Во время предвыборной кампании были другие месседжи", – заметил эксперт.

"Надежда на американский парламент, который сейчас вроде бы принимает новый пакет санкций, который не подлежит обсуждению. По крайней мере, со стороны Белого дома его будет трудно остановить. Они будут обязательными для исполнения", – пояснил Умланд.

Он предположил, что даже перспектива принятия нового санкционного пакета может стать причиной проблем для российского газового проекта. По мнению Умланда, западные компании, которые оценивают все "за" и "против" участия в нем, могут отказаться от этой идеи, опасаясь попадания под санкции США.

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