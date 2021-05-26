Байден пояснил отказ США от санкций против 'Северного потока-2'

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.

Об этом он заявил накануне, общаясь с журналистами. Слова американского лидера процитировало издание Bloomberg.

"Северный поток-2" почти полностью закончен... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", – сказал Байден.

Отмечается, что на прошлой неделе его администрации заверили, мол, "СП-2" и его исполнительный директор Матиас Варниг осуществляют санкционированную деятельность в соответствии с законодательством США. При этом в Белом доме отказываются от санкций из соображений национальной безопасности.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала это решение и заявила, что обсудит проект с Байденом на саммите G-7 в Великобритании в следующем месяце.

Напомним Аниш госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили "Северный поток-2". Первый выразил обеспокоенность по газопроводу.

В СМИ писали, что в споре о "Северном потоке-2" Джо Байден, кажется, шел на примирение, но в то же время фактически "закручивает гайки". Отмечается, якобы американского президента неправильно поняли. Он критиковал трубопровод, поскольку тот увеличивает зависимость западноевропейских союзников от РФ и помогает финансировать агрессивную политику российской экспансии. Специалисты не исключают ужесточения санкций США позже, в зависимости от развития дипломатических переговоров.

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