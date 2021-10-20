США накажут Россию из-за "Северного потока-2": готовятся санкции

Министерство финансов США готово ввести санкции против оператора российского газопровода "Северный поток-2" – компании Nord Stream 2 AG. Причина – нарушение "Газпромом", который фактически контролирует компанию, более ранних американских ограничений.

Когда будут введены новые санкции и кого они затронут, в текущее время неизвестно, сообщает Time News. Однако с уверенностью можно говорить о том, что разрабатывать новые санкции против российского газового монополиста Минфин США готовится вместе с Конгрессом.

"Мы привержены тому, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции", – заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо во время выступления в сенате. Этими словами он ответил на критику одного из сенаторов, недовольного отсутствием санкций против Nord Stream 2 AG.

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О подготовке Штатами новых санкций против "Газпрома" из-за "Северного потока-2" ранее рассказал старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента Амос Хохштайн. При этом он подчеркнул: речь идет не только об их введении американцами – но и ЕС.

Важность совместного введения ограничений против Кремля, по его словам, состоит в том, что исключительно американские санкции не повлияют на Москву должным образом. "Санкции, которые вводят США, имеют свое влияние и аргументацию. Но они не будут так же эффективны, как если станут работать вместе с санкциями, которые будут вводиться в координации с Европой, и в особенности с Германией", – объяснил Хохштайн.

О необходимости привлечения России к ответственности, заговорили уже и в самой Европе. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявил, что газовый шантаж РФ "является открытым политическим давлением, которое однозначно требует скоординированного ответа".

"Россия должна объяснить, почему она не увеличивала поставки газа в Европу сверх контрактных обязательств. Ведь прятаться за условиями контрактов, когда ваши партнеры переживают энергетический кризис, вызывающий экономический кризис, по-моему, не заслуживает одобрения", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия готова к суду с Nord Stream 2 AG. Это может произойти, если оператор "Северного потока-2" не подтвердит соответствие газопровода требованиям законодательства ЕС.

Тем не менее Россия уже заполнила техническим газом первую нитку своего газопровода. Фактически это значит, что он готов к работе. Однако для полноценного запуска "труба" должна еще пройти соответствующую сертификацию.

Первый этап сертификации газопровода в Европе начался 8 сентября. И продлится этот процесс не менее 4 месяцев. По подсчетам же Хохштайна, на полную сертификацию "трубы" понадобится 6-7 месяцев.