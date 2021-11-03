Запуск "Северного потока-2" затянется почти до лета? В ЕС расследуют манипуляции "Газпрома"

Сертификация "Северного потока-2" может затянуться до 8 мая 2022 года, если регулирующие органы будут использовать все время, которое им разрешено. В Польше продолжают выступать против запуска газопровода, а в ЕС заявили, что опрашивают производителей и поставщиков газа, рассматривая "все обвинения в возможном антиконкурентном поведении".

Однако еще неизвестно, захотят ли европейцы ускорить процесс, если энергетические проблемы усилятся. В то же время немецкое правительство под руководством и.о. канцлера Ангелы Меркель продолжает поддерживать газовый проект, несмотря на возражения США, некоторых партнеров из ЕС и Украины, сообщает Bloomberg.

Федеральное сетевое агентство ФРГ должно выпустить проект решения о сертификации трубопровода до 8 января. После этого дело передается в Еврокомиссию (ЕК) на рассмотрение, в частности, на предмет соответствия правилам ЕС.

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Для запуска оператор "Северного потока-2" (компания Nord Stream 2 AG) должен соответствовать требованиям сертификации. Еврозаконы требуют, чтобы:

Оператор "Северного потока-2" был полностью отделен и независим от компании "Газпром" ;

Правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) к исходной точке в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины была открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей резервировались для альтернативных поставщиков.

О том, что сроки продления сертификации газопровода "Северный поток-2" могут продлить, допускают и в МИД РФ. "Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определенное время, и время это может быть продлено. Оно связано не с экологией, процедура, как я понимаю, охватывает совокупность технических, организационных, технологических процессов", – заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

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