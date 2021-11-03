США пообещали Зеленскому помощь в вопросе "Северного потока-2": что сказали в Госдепе
В Госдепе США заявили, что будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с российским газопроводом "Северный поток-2". Это обсудили президент Владимир Зеленский и Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время встречи на полях конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Шотландия).
Также Блинкен подтвердил поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Как говорится в сообщении, Госсекретарь приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией. Он отметил, что вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергобезопасность Украины.
Ранее вопрос касательно газопровода обсудили президент США Джо Байден и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель. Первый отмечал необходимость обеспечить ситуацию, в которой Россия не смогла бы манипулировать газом.
Как заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, правительство Штатов продолжают убеждать в том, что лучший вариант в такой ситуации – введение санкции против оператора "Северного потока-2". На данный момент проект проходит процесс сертификации.
Напомним, кандидаты на должность послов от США все еще ожидают подтверждения, так как республиканцы Тед Круз (Техас) и Джош Хоули (Миссури) приостановили работу Сената. Последние выступают против политики администрации президента Джо Байдена. В частности, это касается и отказа от санкций против газопровода "Северный поток-2".
Цена газа в Европе остается высокой, а объемы в газохранилищах минимальные. Поставки из РФ в регион уменьшились. В Еврокомиссии утверждают, что виновником ситуации является именно "Газпром". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.
OBOZREVATEL ранее писал о том, что:
в МИД РФ не исключают, что сроки продления сертификации газопровода "Северный поток-2" могут продлить. Как заявил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, процесс требует "определенного времени";
в случае запуска российского "Северного потока-2" и прекращения транзита в Европу через нашу страну, платежки на распределение газа для украинцев могут увеличиться. Но в любом случае без газа Украина не останется.