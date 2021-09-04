В Конгрессе США осудили Байдена за отказ от санкций против "Северного потока-2": создана резолюция

Американские конгрессмены создали резолюцию, в которой раскритиковали решение президента США Джо Байдена об отказе от санкций против "Северного потока-2". Ее инициатором стал Боб Латта, республиканец от Огайо, которого поддержали 20 членов нижней палаты американского конгресса.

Они осудили действия администрации Байдена за введение моратория на аренду нефти и газа на федеральных землях и акваториях, призыву к увеличению импорта сырой нефти из стран ОПЕК+ и отказа ввести санкции Конгресса в отношении российского "Северного потока-2". Об этом говорится в резолюции на сайте Конгресса США.

"Зависимость президента Байдена от наших противников в производстве энергии для США угрожает нашей национальной и энергетической безопасности. Вот почему я представил резолюцию, осуждающую лицемерную энергетическую политику POTUS (президента). Мы должны инвестировать в энергетику США", – написал Латта в своем Twitter.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен привлечь США к переговорам в нормандском формате. В нем он хочет обсуждать ситуацию с газопроводом "Северный поток-2".