'Северный поток-2' не нужен ЕС, – вице-президент Еврокомисии

В Европейской комиссии заявили, что Европа не нуждается в российском газопроводе "Северный поток-2".

Такое мнение в интервью немецкому изданию Tagesspiegel высказал вице-президент ЕК Франц Тиммерманс . Он отметил, что Еврокомиссия всегда на этом настаивала и считает проект ненужным для энергоснабжения ЕС.

По его словам, Евросоюз должен сделать так, чтобы работа газопровода отвечала европейским правилам.

"Нам не нужен "Северный поток-2". Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но "Северный поток-2" существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", – сказал Тиммерманс.

Напомним, что ранее в Европейском парламенте предложили ЕС использовать "Северный поток-2" как инструмент давления на власть РФ. Кроме того, руководитель директората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юул Йоргенсен также отметил, что Европейский Союз не нуждается в газопроводе для своей энергетической безопасности. Но любое решение о прекращении проекта должно исходить от Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сроки строительства газопровода "Северный поток-2" продлили в очередной раз. Ожидается, что работы завершатся до конца сентября 2021 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск "Северного потока – 2" может стать еще одним ударом по Украине, на ряду с оккупацией Крыма и войной на Донбассе. А "Оператор газотранспортной системы Украины" разработал несколько сценариев на случай запуска скандального трубопровода.