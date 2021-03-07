В Европарламенте предложили давить на Москву при помощи "Северного потока – 2"

Европейский Союз должен использовать газопровод "Северный поток – 2", который строится в обход Украины, как инструмент давления на власть России.

Такую точку зрения в комментарии немецкому журналу Der Spiegel выразил лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер. По его словам, "Северный поток – 2" не находится в поле интересов Европы.

"Он (газопровод, – ред.) экономически стабилизирует путинскую систему, которая в огромной степени действует против Евросоюза и его государств", – сказал он.

Вебер также считает, что ЕС должен использовать скандальный трубопровод в качестве рычага во внешней политике, с помощью которого можно было бы заставить правительство России изменить курс.

При этом строительство "Северного потока – 2" стоит "увязывать с последующим поведением российского руководства", отметил политик.

"Если российское руководство не вернется к совместной партнерской работе, трубопровод не сможет работать с полной прибылью. Тогда это будет ответственность Кремля", – сказал Вебер.

Кроме того, он призвал Европейский Союз "отказаться" от "наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками", что стало бы "важным процессом европейского созревания".

Как сообщал OBOZREVATEL, сроки строительства газопровода "Северный поток-2" продлили в очередной раз. Ожидается, что работы завершатся до конца сентября 2021 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что запуск "Северного потока – 2" может стать еще одним ударом по Украине, на ряду с оккупацией Крыма и войной на Донбассе. А "Оператор газотранспортной системы Украины" разработал несколько сценариев на случай запуска скандального трубопровода.