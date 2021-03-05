Сроки строительства 'Северного потока-2' в очередной раз продлили

Строительство газопровода в водах Дании продлится до конца сентября 2021-го. Работы по-прежнему будут идти близ острова Борнхольм.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Датское Морское управление (DMA). Также отмечается, что судно-трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к укладке труб "Северного потока-2".

Движение судов в этом районе ограничат. "Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) – 7)", – говорится в сообщении DMA.

Как стало известно ранее, оператор проекта Nord Stream 2 AG предоставлял Датскому энергетическому агентству обновленный план работ, по которому в датских водах работы по нитке "Фортуны" завершат до конца мая, а в Германии – до конца июня. В "Газпроме" рассчитывали на конец апреля.

Отметим, что запуск газопровода переносили уже несколько раз. Изначально Nord Stream 2 AG планировала завершить строительство двух ниток трубопровода в 2019 году. Позже сообщили, что эксплуатацию введут до конца 2020 года.

Напомним, немецкая энергетическая компания Uniper больше не будет инвестировать в проект "Северный поток-2". Она стала четвертым из пяти европейских партнеров "Газпрома", объявивших об окончании финансирования. Пока такого заявления не сделала лишь французская Engie.

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