"Северный поток-2" планируют достроить до Дня Независимости Украины – СМИ

Российский газопровод "Северный поток-2" якобы планируют достроить до 24 августа, когда как раз отмечается День Независимости Украины. Предварительная дата окончания работ – 23 августа.

Такие данные во вторник, 17 августа, озвучил немецкий телеканал Deutsche Welle. Издание отметило, что российское голубое топливо, полученное по этому газопроводу, будут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.

Этого же дня о том, что проект закончен почти на 99%, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Компании построили газопровод, соединяющий Россию и Европу в обход украинской территории, "практически уже до последней мили", цитирует представителя Кремля "РИА Новости".

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Лавров признал, что в РФ не исключают попытки "подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями завершение" проекта.

"Попытки такие будут", – сказал он. Однако, как считает российский министр, противодействие якобы "обречено на провал".

Напомним, что ранее в комитете немецкого Бундестага по экономике и энергетике сообщили: российский газопровод хотят запустить в эксплуатацию практически сразу после достройки. Это в любом случае планируют сделать уже до конца текущего года.

В то же время если ко власти в ФРГ придет партия "Союз-90/Зеленые", немецкое правительство может отказаться от скандального проекта.

"Северный поток-2" – газопровод из России в ФРГ через Балтийское море. Он является расширением "Северного потока".

Как писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин тем временем уже начал поднимать стоимость газа для западных стран.