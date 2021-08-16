Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что президент РФ Владимир Путин уже поднимает стоимость газа для западных стран. По его словам, в России считают, что "Северный поток-2" заработает и на московской бирже торгуют объемами, а газ уже законтрактовывается европейцами.

"И там цена примерно вдвое меньше, чем сейчас. Он играет с ними в кошки-мышки, он уже сейчас использует пока не как оружие, чтобы бить по европейцам, он больше бьет по нам, но потом точно так же сможет играть с Европой, бить по Европе", – сказал экс-министр на телеканале "Украина 24".

Также Гриценко отметил, что сделка между ФРГ и США не будет иметь существенного значения. "Сравните, сколько он поставлял в июне, и сколько, например, в декабре прошлого года. В июне фактически 4 направления (Северный поток-1, ямаловский, украинский и турецкий) были недогружены, поставили меньше, чем поставляли раньше, но заработали на 1,5 млрд больше, потому что через фьючерсы боятся остаться без газа", – объясняет экс-министр.

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В заключение он сказал, что уже сейчас проводятся фьючерсные торги на "Северный поток-2". Они проводятся на четвертый квартал 2021-го.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страны Европы должны сотрудничать, чтобы не допустить искусственного дефицита газа из-за "Северного потока-2". Он отметил, что Польша и Украина разделяют то мнение, что российский газопровод – это геополитический, а не коммерческий проект.

Как ранее писал OBOZREVATEL, официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что газопровод "Северный поток-2" хотят запустить в эксплуатацию практически сразу после достройки. В любом случае это планируют сделать уже до конца 2021 года.