В Бундестаге озвучили сроки запуска 'Северного потока-2'

Официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что газопровод "Северный поток-2" хотят запустить в эксплуатацию практически сразу после достройки. В любом случае это планируют сделать уже до конца 2021 года.

Об этом Котре рассказал изданию "Известия". Также он назвал российский трубопровод "важнейшим компонентом надежных поставок газа в ФРГ".

"Подобные инциденты (сокращение поставок из-за аварии на заводе "Газпрома") подчеркивают важность диверсификации поставок", – отметил Котре. В свою очередь депутат Европейского парламента Гуннар Бек заявил, что некоторые политические силы Евросоюза по-прежнему критически настроены к "Северному потоку-2" и существует действительно сильная оппозиция ему.

Видео дня

"В Европарламенте все еще существует сильная оппозиция проекту. Это касается не только Польши и некоторых других стран Восточной Европы и Балтии. Такие силы, как "зеленые" Германии или либеральные партии Франции, все еще отвергают проект", – уточнил евродепутат.

"Северный поток-2" – газопровод из России в ФРГ через Балтийское море. Он является расширением "Северного потока" и проходит через экономические зоны и воды Германии, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.

Ранее американский сенатор Тед Круз заблокировал подтверждение десятков кандидатов Госдепартамента, гарантируя, что они останутся в подвешенном состоянии до сентября, когда Сенат вернется после каникул. Кандидатуры не будут подтверждаться, пока администрация Джо Байдена не введет санкции против "Северного потока-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании-оператора "Северного потока‑2" заявили, что морская часть первой нитки газопровода технически завершена. Отмечается, что трубоукладка была закончена еще в июле, а теперь уложенные между РФ и Германией морские секции соединили.