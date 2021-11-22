Бизнес по всему миру может лишиться триллионов долларов – кто и почему пострадает

Борьба с изменением климата может привести к обесцениванию ряда активов, совокупная стоимость которых составляет триллионы долларов. Больше всего пострадает рынок недвижимости – его активы, по оценкам специалистов, обесценятся на 7,5 трлн долларов.

Оценивая договоренность около 200 стран сократить использование ископаемого топлива в целях борьбы с изменением климата, достигнутую на ноябрьской конференции ООН по климату в Глазго, издание The Wall Street Journal (WSJ) отмечает: и сами климатические изменения, и борьба с ними могут повлечь серьезные финансовые риски. Они делятся на два типа:

убытки от природных катаклизмов – засухи, наводнения и пр.;

издержки, связанные с энергопереходом.

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Сейчас уже любой актив, чья возмещаемая стоимость от использования или продажи окажется ниже балансовой, претендует на списание. При этом причина этого – изменение климата или предпринимаемые меры по его сдерживанию, – неважна.

"Ряд предприятий уже начали избавляться от потенциально убыточных активов. А другие ждут более четких правил для учета выбросов углекислого газа", – отмечают аналитики.

Еще в 2019 году международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) оценивало стоимость "проблемных" активов по всему миру в минимум в 11,8 трлн долларов. При этом в расчет брались и меры по борьбе с изменением климата, которые, как ожидаются, будут развернуты в полную мощь к 2050 году.

По прогнозам аналитиков, больше всех пострадает сектор недвижимости. Ожидается, что в нем "проблемными" могут оказаться активы на 7,5 трлн долларов.

Среди причин этого – экстремальные погодными явления. Считается, что они могут нанести ущерб всем участникам рынка:

владельцев недвижимости;

страховщиков;

кредиторов.

Энергетическая индустрия потеряет 3,3 трлн долларов. Это составляет почти четверть от общей стоимости "проблемных" активов.

При этом в WSJ отмечают, что значительная часть будущих убытков придется на добычу полезных ископаемых. К примеру, для того, чтобы удержать глобальное потепление на уровне ниже 1,5°C, согласно недавним исследованиям, больше половины запасов ископаемого топлива придется оставить в земле.

Под мощным ударом окажутся и угольные электростанции, которые продолжают закрываться во многих развитых странах. По данным Управления энергетической информации, количество угольных электростанций в США за десять лет сократилось почти вдвое: из 580 в 2010 году до 284 в 2020-м.

Совокупное же обесценивание газовых и угольных активов уже к 2030 году может составить 68 млрд долларов. Согласно расчетам рейтингового агентства S&P Global, они распределятся поровну:

газовых активов в зоне риска окажется на 34 млрд долларов;

угольных – на тех же 34 млрд долларов.

Впрочем, пока энергетические компании не спешат обвинять в своих проблемах климатические изменения. Так, прошлогоднее списание активов на 150 млрд долларов лишь немногие из них объяснили изменениями климата. Остальные же в качестве причины этого назвали обвал цен в условиях пандемии COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кризисная ситуация в украинской энергетике создана искусственно. По мнению народного депутата Алексея Кучеренко, она стала следствием внедрения в 2019 году правительством энергорынка.

Кучеренко отметил, что сейчас в Украине действительно есть угрозы поставки тепловой энергии, у угольной и атомной энергетике, а также проблемы с газоснабжением. При этом, по его убеждению, власти объявят виновным в газовых проблемах президента РФ Владимира Путина, а внутренним врагом назовут олигархов.

По его словам, кризис начался 22 сентября 2019 года с законопроекта о закупке электроэнергии из Беларуси. По мнению Кучеренко, такие инициативы завели экономику в тупик. "Нас посадили на иглу", – отметил нардеп.