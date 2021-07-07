Санкции против Лукашенко серьезно ударили по крупной нефтяной компании России – Reuters

Санкции ЕС против Беларуси, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича, ударили по "Русснефти" – одной из самых крупной нефтяной компании России. В Европе этому предприятию грозит негласное эмбарго.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах, санкции Европейского Союза от 21 июня, в частности, были применены против миллиардера Михаила Гуцериева. Он является крупным инвестором в Беларусь и поддерживает режим Александра Лукашенко.

В связи с этим "Русснефть" в июле не смогла продать партии сырьевому трейдеру Glencore. Последний является одним из крупнейших в мире, а также владеет 23% акций "Русснефти".

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В то же время Гуцериев в тот самый день, когда попал в "черный список" ЕС, был исключен из перечня аффилированных лиц "Русснефти", а спустя неделю – покинул пост главы совета директоров. Видимо, это не помогло компании избежать влияния санкций.

Три источника агенства на рынке сообщили, что Glencore пока не планирует покупать нефть у российской компании.

Такое же решение приняла французская Total. Пока не известно, сколько может продлится такой "бойкот". Собеседники журналистов только отметили, что сырье у "Русснефти" планируют не покупать до прояснения ситуации с санкциями.

"Пока неясно, можем ли мы продолжать работать с компаниями, связанными с Гуцериевым, поэтому нам посоветовали пока не трогать эти баррели", – сказал один из источников.

Европейские компании также обратились за разъяснениями в Брюссель.

Известно, что план экспорта "Русснефти" на июль-2021 включал 80 тысяч тонн сорта Siberian Light с отгрузкой из Новороссийска и 100 тысяч тонн Urals – из Усть-Луги. Первую партию пришлось отменить, а вторую (от которой отказался Glencore) приобрела итальянская Petraco.

В Reuters также указали, что в сложной ситуации оказались и грузы другой нефтяной компании – "Нефтисы". Для ее сырья пока не нашли покупателей.

Напомним, что "Русснефть" добывает 250 тысяч баррелей в день. Для России она является одной из системообразующих нефтегазовых корпораций.

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