К санкциям ЕС против Беларуси присоединились шесть новых стран

К санкциям ЕС против Беларуси присоединились новые европейские страны. Речь идет об ограничениях, введенных Евросоюзом против 78 физических и восьми юридических лиц, связанных с Александром Лукашенко.

Эти меры вступили в силу в ЕС еще 21 июня. О новых государствах, которые решили поддержать позицию Европейского Союза, сообщается 6 июля в декларациях (2021/1001 и 2021/1002) высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

К санкциям против 78 физических и семи юридических лиц присоединились шесть стран: Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

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К санкциям против одного юридического лица присоединились те же страны и еще Сербия.

В декларациях указано, что таким образом страны решили "обеспечить соответствие своей национальной политики" решению Европейского совета.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в документе.

Напомним:

Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска и отключить Беларусь от SWIFT. Ограничительные меры могут быть применены из-за принудительной посадки рейса Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на вероятное введение новых ограничений пригрозил, что транзит транспорта через страну может быть ограничен.

Кроме того, страна уже решила приостановить свое участие в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля суд в Беларуси приговорил к 14 годам тюрьмы Виктора Бабарико. Он является экс-главой правления "Белгазпромбанка" и был главным оппонентом Лукашенко на президентских выборах, хотя поучаствовать в них не смог – его задержали.