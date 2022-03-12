Россияне потеряют миллионы рабочих мест: озвучены цифры
Россияне к концу года потеряют около 9 млн рабочих мест в результате санкций. Уже сейчас о выходе или же приостановки своей деятельности заявили 330 иностранных компаний. Также останавливают работу и сокращают производство и российские предприятия.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия информации СНБО. "В результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест. И это – только начало", – говорится в сообщении.
Кто закрылся:
Сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян;
корпорация PepsiCo - 20 тыс. россиян;
IKEA - 15 тыс.;
Inditex - 9 тыс.;
KPMG - 4500;
PWC - 3700;
H&M - 3500;
LVMH - 3500;
L'Oreal - 2200;
Starbucks - 2000.
Отметим, Россия в сложившейся ситуации должна остановить войну и начать переговоры со странами ЕС, США и их союзниками о смягчении санкций. Если же война будет продолжаться, Россия окажется в экономической ситуации, которая будет намного хуже Ирана. Полки в магазинах опустеют, а население обнищает.