Россияне потеряют миллионы рабочих мест: озвучены цифры

Александр Литвин
Рынки и компании
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Санкции уничтожают экономику
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Россияне к концу года потеряют около 9 млн рабочих мест в результате санкций. Уже сейчас о выходе или же приостановки своей деятельности заявили 330 иностранных компаний. Также останавливают работу и сокращают производство и российские предприятия.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия информации СНБО. "В результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест. И это – только начало", – говорится в сообщении.

Кто закрылся:

  • Сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян;

  • корпорация PepsiCo - 20 тыс. россиян;

  • IKEA - 15 тыс.;

  • Inditex - 9 тыс.;

  • KPMG - 4500;

  • PWC - 3700;

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  • H&M - 3500;

  • LVMH - 3500;

  • L'Oreal - 2200;

  • Starbucks - 2000.

Отметим, Россия в сложившейся ситуации должна остановить войну и начать переговоры со странами ЕС, США и их союзниками о смягчении санкций. Если же война будет продолжаться, Россия окажется в экономической ситуации, которая будет намного хуже Ирана. Полки в магазинах опустеют, а население обнищает.

Россияне потеряют миллионы рабочих мест: озвучены цифры
Санкции против Россииstopwar