Россияне потеряют миллионы рабочих мест: озвучены цифры

Россияне к концу года потеряют около 9 млн рабочих мест в результате санкций. Уже сейчас о выходе или же приостановки своей деятельности заявили 330 иностранных компаний. Также останавливают работу и сокращают производство и российские предприятия.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия информации СНБО. "В результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест. И это – только начало", – говорится в сообщении.

Кто закрылся:

Сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян;

корпорация PepsiCo - 20 тыс. россиян;

IKEA - 15 тыс.;

Inditex - 9 тыс.;

KPMG - 4500;

PWC - 3700;

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H&M - 3500;

LVMH - 3500;

L'Oreal - 2200;

Starbucks - 2000.

Отметим, Россия в сложившейся ситуации должна остановить войну и начать переговоры со странами ЕС, США и их союзниками о смягчении санкций. Если же война будет продолжаться, Россия окажется в экономической ситуации, которая будет намного хуже Ирана. Полки в магазинах опустеют, а население обнищает.