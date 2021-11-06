Россия резко сократила поставки газа через Украину, хранилища в ЕС полупустые

Российский "Газпром" в октябре сократила транзит газа через Украину по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 19%. И это в ситуации, когда в большинстве стран ЕС хранилища голубого топлива остаются полупустыми.

Как говорится в данных оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, всего в октябре объем транзита составил 2,634 млрд кубов. Это на 623 млн кубометров меньше, чем в сентябре.

Большинство транзитного газа поступает в Словакию (80% или 2,117 млрд кубов). В Польшу через Украину доставили 342 млн кубов, а в Молдову – 176 кубов. "Газпром" не только не бронировал дополнительные транзитные мощности, но и существенно снизил использование забронированных годовых мощностей", – говорится в сообщении пресс-службы оператора.

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В контракте с "Газпромом" предусмотрено, что в среднем за сутки через Украину должны поставлять 110 млн кубометров. В то же время в октябре этот показатель составил всего лишь 86 млн кубов. Сам контракт предусматривает, что РФ должна оплачивать транзит, даже если не использует его.

Какой объем газа предусмотрен в контракте с "Газпромом":

2020 год: 65 млрд кубов;

2021 год: 40 млрд кубов;

2022 год: 40 млрд кубов;

2023 год: 40 млрд кубов;

2024 год: 40 млрд кубов.

Россия ограничила поставки газа и на 99% заполнила свои собственные хранилища, в то время как Европа оказалась в энергетическом кризисе. Цены на газ достигли исторического максимума (на данный момент находятся около отметки в 900 долларов за тысячу кубов).

В Австрии хранилища заполнены на 55%, в Нидерландах – на 30%. И это в ситуации, когда с началом отопительного сезона объемы потребления будут расти.

Как ранее писал OBOZREVATEL: