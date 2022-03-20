Российские авиакомпании принудительно отправили сотрудников в отпуска – не могут летать

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отправляет часть сотрудников в вынужденный отпуск. В том числе это пилоты и бортпроводники. Причина такого шага – "сложная геополитическая ситуация", закрытие воздушного пространства Европы, ограничения в воздушном пространства на юга РФ и ограничения на использование самолетов. Аналогичное решение приняла и авиакомпания Royal Flight.

О ситуации в "Уральских авиалиниях" сообщило российское издание РБК. В его распоряжении оказалась копия приказа главы компании Сергея Скуратова. Также отмечается, что подлинность документ подтвердил представитель "Уральских авиалиний".

В приказе говорится, что в целом компания собирается продолжить работу, однако будет "снижать издержки". Скорее всего, отправление сотрудников "в отпуск" вызвано именно стремлением сэкономить. Ведь в таком случае работникам в России можно платить только 2/3 оклада.

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О решении Royal Flight сообщает Ateo Breaking. Причины те же: ограничение использования воздушного пространства ЕС, отзыв лизингодателями судов, запрет на поставку запчастей и авиатехники. Согласно приказу генерального директора, "временный простой" в компании вводится с 16 марта по 15 мая 2022 года.

Ранее крупные российские авиакомпании перестали выполнять международные рейсы. Так, "Уральские авиалинии" приостановили полеты в Азербайджан, Армению, Турцию, Израиль, Таиланд, ОАЭ, Египет, Казахстан. А Royal Flight – на Кубу и в Доминиканскую Республику.

ЕС также запретил продажу России самолетов, запчастей и оборудования. Поставки запчастей и обслуживание российских компаний приостановил и американский Boeing. В "Уральских авиалиниях" 10 марта заявили, что смогут безопасно выполнять рейсы без остановки и разборки самолетов еще два-три месяца.

В целом, как писал CNN, российская авиаотрасль катится на уровень Северной Кореи. И в этом ключе проблему для РФ представляет не только отсутствие связи с другими странами. Россия имеет самую большую площадь государства среди всех стран мира. Поэтому воздушный транспорт крайне важен для работы местной экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы в России возникают не только у авиаперевозчиков. Например, недавно в принудительный отпуск отправили сотрудников "АвтоВАЗ". Собирать автомобили невозможно, ведь из-за санкций нарушились поставки импортных электронных компонентов.

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