Из-за массовых международных санкций, введенных против РФ, российские авиакомпании оказались отрезанными практически от всего цивилизованного мира. В перспективе это ставит авиалинии России в один ряд с иранскими или северокорейскими.

Об этом пишет CNN. Так, в следствие санкций от США и ЕС два крупнейших мировых производителя Boeing и Airbus больше не поставляют запчасти для самолетов в РФ.

Техобслуживание воздушных судов тоже больше недоступно. Более того, ограничения ввели и производители ракетных двигателей.

"Через год в России исчезнет какая-либо жизнеспособная отрасль авиаперевозок", – прогнозирует управляющий директор AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия. Он подчеркивает, что в таком случае авиационная отрасль РФ окажется "где-то между отраслями в Иране и Северной Корее".

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И в этом ключе проблему для РФ представляет не только отсутствие связи с другими странами. Россия имеет самую большую площадь государства среди всех стран мира. Поэтому воздушный транспорт крайне важен для работы местной экономики.

"Ей (России. – Ред.) нужна жизнеспособная авиационная отрасль, чтобы экономика работала", – подчеркнул замдиректора Центра геоэкономики в Атлантическом совете Чарльз Личфилд.

Еще одна проблема – безопасность полетов. Когда у российских авиакомпаний закончатся необходимые детали, в стране все равно будут летать на самолетах без замены оборудования. "Приоритет российского правительства не включает безопасность и надежность потребителей", – уверен Личфилд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России придумали, как украсть чужие самолеты. Сейчас больше половина российского парка самолетов не принадлежит РФ.

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