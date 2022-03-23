Renault приостанавливает деятельность в России

Французский автопроизводитель Renault сообщил о приостановлении деятельности в России. Оно начнется уже с 23 марта 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании. "Сегодня состоялось заседание Совета директоров Группы Renault. На нем было утверждено, что [с 23 марта 2022 года] деятельность Renault Group на заводе в Москве приостановлена", – говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что рассматривают разные варианты действий касаемо доли в "АвтоВАЗе", контрольным пакетом акций которого она владеет. "Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 тысячам сотрудникам в России", – рассказали в компании.

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Отметим, что на своем московском заводе Renault собирает для России целый ряд моделей авто. В частности:

Duster;

Arkana;

Kaptur;

Ниссан Terrano.

Как известно, в прошлом месяце Renault приостановил производство на своих российских заводах, сославшись на логистические проблемы, связанные с вторжением РФ в Украину. Однако 21 марта корпорация заявила о возобновлении производства – при поддержке французского правительства, которое является его основным акционером.

В свою очередь, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир к бойкоту французского автопроизводителя Renault. Причина – его отказ от прекращения работы в ведущей войну против Украины РФ.

При этом глава украинского МИД подчеркнул: поддержка Renault захватнической войны в Европе – неудивительна. Таким образом он намекнул на сотрудничество компании с нацистами во время Второй мировой войны.

"Renault отказывается выходить из России. Не то чтобы кого-то удивляло, что Renault поддерживает жестокую захватническую войну в Европе. Но ошибки должны иметь цену, особенно если они повторяются. Я призываю клиентов и предприятия по всему миру бойкотировать Group Renault", – написал Кулеба в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кулеба также призвал американскую компанию Jonson & Johnson прекратить зарабатывать на крови украинцев. В текущее время известная своими лекарственными и гигиеническими товарами компания продолжает работу в РФ, несмотря на проводимые ею военные действия в Украине.

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