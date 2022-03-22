Кулеба призвал Jonson&Johnson прекратить зарабатывать на крови украинцев: компания до сих пор действует в РФ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал американскую компанию Jonson & Johnson прекратить зарабатывать на крови украинцев. В текущее время известная своими лекарственными и гигиеническими товарами компания продолжает работу в РФ, несмотря на проводимые ею военные действия в Украине.

Со своим обращением Кулеба выступил в Twitter. К нему он прикрепил 2 изображения, иллюстрирующих декларируемую и реальную на данный момент позиции компании:

на первом – публичное самопозиционирование, выражающееся в заверении непрекращаемой заботе о человеке со дня его рождения;

на втором – констатирование факта, что Jonson & Johnson вместо сокращения своих операций в России продолжает платить в ней налоги, поддерживая таким образом войну против Украины.

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"Отказавшись уйти из России, Jonson & Johnson предпочла кровавую прибыль. Их налоги позволяют российской военной машине убивать невинных украинских мужчин, женщин, детей и стариков. Johnson & Johnson должны передумать. Поступите правильно. Выберите человечность, а не военные преступления", – говорится в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm остановила продажи своей продукции российским компаниям. Также правление решило сделать пожертвование в поддержку украинцев.

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