Ряд украинских супермаркетов убирают из полок продукцию французской ТМ Bonduelle. Причина – информация о поддержке российским подразделением компании армии РФ. О таком шаге уже сообщили в Novus, Varus, Auchan, АТБ и Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash!).

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"Cеть супермаркетов Varus начала снимать с продажи продукцию Bonduelle. Несмотря на опровержение Bonduelle информации касаемо поддержки российской армии, компания продолжает деятельность на рынке страны-агрессора", – сообщили в Varus.

"По известным причинам мы убираем с полок Novus товары ТМ Bonduelle и Greenfield [бренд принадлежит россиянам]", – расскзали в Novus.

"В связи с данной ситуацией, компания Auchan Ukraine приняла решение снять с полок продукцию бренда Bonduelle. На данный момент наши магазины выполняют это решение", – рассказали в Auchan.

"С 4.01.2023 закупка продукции этого бренда остановлена. Если что-то на полках вы еще можете увидеть, то это допродажа остатков, которые были выкуплены нашей сетью", – сообщили в АТБ.

"Мы убираем с полок товары ТМ Bonduelle", – рассказали в Fozzy Group, передает NV.

Что предшествовало

Ранее в росСМИ появилась информация, что французская компания-производитель овощных консервов Bonduelle якобы поддержала российскую армию и передала им свою продукциюс пожеланием "скорейшей победы". Фото соответствующих "подарочных наборов" опубликовал паблик "Ярцево LIVE" в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

Сама же Bonduelle Group опубликовала официальное заявление, в котором опровергла эту информацию. Однако там же компания признала, что продолжает свою деятельность в России – чтобы "обеспечить доступ населения к основным продуктам питания в России и соседних странах".

В свою очередь НАПК призвало ввести санкции против Bonduelle. "Год начался с новой цели для санкций. Bonduelle Group получили заслуженную порцию позорной славы и уже стали международнім спонсором войны", – подчеркнули там.

Кроме того, по данным агентства, Bonduelle Groupуже внесли в список международных спонсоров войны International War Sponsor. Попавшие в него компании официально получают статус высокорисковых и подвергаются усиленным проверкам со стороны западных банков и финучреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, сама Россия уже не имеет средств для войны Украине. Для того, чтобы продолжать боевые действия на нашей территории, государство-террорист планирует отобрать часть прибыли у крупного бизнеса.

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