Райффайзен Банк после скандалов разработал тайный план "побега" из России – СМИ

Австрийский Райффайзен Банк после череды скандалов собирается окончательно уйти из России путем заключения сделки со Сбербанком. Руководство финучреждения уже ознакомило своих топ-менеджеров с планом полного выхода с рынка РФ, но все еще скрывает свои намерения.

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Об этом сообщило австрийское издание Falter, ссылаясь на секретные документы, которые попали в его распоряжение. Предполагается, что в рамках будущей сделки:

российский Райффайзен Банк, а также белорусская "дочка" Приорбанк достанутся Сбербанку РФ;

в обмен австрийская группа получит оставшиеся активы российского банка в Европе (Sberbank Europe).

"По сути, это скрытый бартер, который разработали менеджеры Raiffeisen во главе с генеральным директором Йоханном Штроблем. Государственный российский Сбербанк получает активы Raiffeisen в России, а RBI получает взамен активы Сбербанка в Вене", – пишет издание.

Журналисты также отмечают, что за время проволочек с выходом из России Raiffeisen Bank International успел неплохо заработать на рынке агрессора. При этом сейчас именно через Райффайзен проходит почти половина всех трансграничных платежей РФ, также банк в России включен в список системно значимых.

"После нападения на Украину в феврале 2022 года ЕС и США ввели против России далеко идущие санкции. В то время как другие международные банки ушли из России, RBI остался и получил там более двух миллиардов евро прибыли", – говорится в материале.

Ранее Райффайзен Банк попал на радары властей США. Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина в феврале 2023 года начало расследование деятельности банка в России, а также во временно оккупированных районах Украины и Сирии. В конечном итоге это может привести к санкциям против Raiffeisen.

В связи с этим в середине февраля Райффайзен уже ограничил операции с российскими банками, закрывая корсчета, а с ними – и возможность проводить расчеты в евро. В марте банк также прекратил открывать новые валютные счета российским компаниям, а также ужесточил условия валютных переводов для физлиц: порог минимальной суммы был повышен вдвое – с $5 тыс. до $10 тыс.

До этого "дочку" Raiffeisen Bank International уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам. Кроме того, Райффайзен Банк на своем сайте признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР". А войну в Украине банк называет "спецоперацией".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против юридических и физических лиц, с помощью которых Россия перевозит по железной дороге военную технику и солдат. Под ограничения попали 185 компаний и лиц, среди которых ООО "Райффайзен-Лизинг", которое является 100%-й дочерней компанией Райффайзенбанка Россия.

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