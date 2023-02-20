Райффайзен отключил российские банки от доллара и евро на фоне претензий США

Raiffeisen Bank International (RBI) ограничил российские банки в валютных платежах, сократив свою корреспондентскую сеть до 5 учреждений. Произошло это на фоне претензий к RBI у властей США.

Видео дня

"Оставшиеся же российские банки, которым мы оказываем корреспондентские услуги, получили индивидуальные указания относительно максимального количества платежей в долларах США и евро, которые RBI готов обработать. Эти ограничения соответствуют количеству платежей, которые эти банки обработали через RBI до начала военных действий", – сообщили в структуре росСМИ.

В то же время, по данным Reuters, OFAC – управление по контролю за иностранными активами Минфина США – запросило у RBI данные о его деятельности в России, в оккупированном Донбассе и других регионах Украины, а также в Сирии. В том числе о транзакциях определенных клиентов.

Аналитики отмечают: запрос OFAC встревожил ответственных за надзор за банком европейских финансовых регуляторов. Ведь он может в конечном итоге привести к санкциям против банка.

"RBI глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно значимых кредитных организаций" российского центрального банка. Что подчеркивает его важность для экономики России, которая борется с широкомасштабными западными санкциями", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: в самой структуре сообщили, что заданные OFAC вопросы носили "общий характер". А также заверили: RBI "полностью сотрудничает с OFAC и предпринимает действия для обеспечения соблюдения санкций".

Как сообщал OBOZREVATEL, "дочку" Raiffeisen Bank International уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам. В свою очередь, чешские СМИ жестко отреагировали на скандал, заявив, что Райффайзен Банк идет по пути компаний, сотрудничавших с нацистами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!